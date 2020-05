Manifestation des quatre syndicats du CISSSMO

Les quatre grands syndicats du CISSSMO, qui regroupent près de 10 000 membres, manifesteront pour réclamer du répit et une normalisation de leurs conditions de travail. Un cortège quittera Valleyfield à direction de Saint-Bruno avec un arrêt à l’Hôpital Anna-Laberge à Châteauguay à 11 h pour un point de presse.

On sait que les «anges gardiens» du réseau, comme ils ont été baptisés, travaillent sous tension depuis près de trois mois. Un arrêté ministériel adopté le 21 mars permet aux employeurs du réseau de santé d’annuler tous les congés, de modifier les horaires et de déplacer les employés au besoin. Vu la situation, et avec la période estivale qui s’amorce, les travailleurs du réseau de santé apprécieraient notamment pouvoir prendre des vacances selon les dispositions allouées par leur convention collective.

Mercredi, Francine Savoie, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec du Syndicat des professionnelles en soins de Montérégie-Ouest, a publié une vidéo où elle annonce les intentions de son organisation vis-à-vis la situation.

Ce matin, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et la Confédération des syndicats nationaux (CSN) seront réunis pour l’occasion.

La manifestation prend son départ à 10 h 15 au 5100, boul. Hébert à Valleyfield. Au même instant, Le CISSSMO dévoile les grandes lignes de son unité mobile de dépistage déployée à Valleyfield au 222, Alphonse-Desjardins.