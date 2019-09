Manifestation pour le climat prévue à La Prairie

L’organisme de conservation de la nature la Vigile verte se joint au mouvement de protestation pour combattre les changements climatiques en organisant à son tour une manifestation le vendredi 27 septembre, à La Prairie.

Le départ sera donné à 10h15 au Quartier général du Vieux La Prairie. Les participeront se déplaceront ensuite vers le parc du Rempart, puis la Place du centenaire. Ils emprunteront la passerelle au-dessus de l’autoroute 15 où ils feront une pause. Ils termineront leur parcours près du Bassin-de-La Prairie. La marche devrait durer une trentaine de minutes, informe l’organisme. Ce dernier demande aux participants d’agir respectueusement et calmement durant l’événement.

«C’est une manifestation conviviale qui se veut pacifique et familiale. Le but est de se mobiliser et de s’exprimer de façon imagée. Nous sommes tous dans le même bateau, nous devons collaborer pour des jours meilleurs et suivre la science», fait valoir la Vigile verte.

Les organisateurs suggèrent aux participants d’apporter des pancartes faites de matériaux recyclés ainsi qu’un contenant pour ramasser les déchets qui pourraient se trouver sur leur chemin.

