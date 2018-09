Le manque de ponctualité des autobus à La Prairie dénoncé

Crédit photo : Photo gracieuseté – Ahmad Haidar

Un usager du transport en commun utilisant les autobus du réseau EXO à La Prairie a écrit au Reflet pour dénoncer les retards causés par des bris mécaniques des autobus de la compagnie La Québécoise.

«Je comprends parfaitement qu’un malheur peut survenir de temps à autre. Par contre, le fait que ces bris arrivent si souvent indique que certains ne semblent pas s’inquiéter. Cela décourage l’ensemble de la clientèle à utiliser le transport en commun qui coûte déjà assez cher», a déploré Ahmad Haidar.

Celui-ci a exprimé son mécontentent dans une lettre adressée à diverses instances dont le ministère des Transports, EXO et la Ville de La Prairie.

«Le transporteur a la responsabilité de la maintenance des véhicules et ce dernier s’est engagé à améliorer la situation concernant les bris en service.» – Elaine Arsenault, porte-parole d’EXO

Dans sa lettre, il indique que le 4 septembre, vers 7h45, une file «d’au moins 180 personnes» s’allongeait le long du quai d’embarquement «de la 321 jusqu’au quai de la 341, 122, 121 et jusqu’au pavé du stationnement. Il a fallu 4 autobus pour embarquer toutes ces personnes en attente», a-t-il écrit.

L’auteur a aussi dénoncé le manque de confort durant la saison hivernale en raison de la déficience du chauffage.

Au courant de la situation

Elaine Arsenault, porte-parole conseillère en relations médias chez EXO affirme être au fait de la situation.

«Nous sommes conscients d’un nombre plus élevé de plaintes depuis quelques mois, plus spécifiquement au sujet de la ponctualité et au confort lié à la climatisation», a-t-elle réagi au Reflet.

Elle reconnaît que l’entreprise La Québécoise dont les services sont utilisés par EXO doit composer avec des véhicules âgés.

«La Québécoise, qui se trouve en fin de service avec EXO [le contrat se termine en décembre], exploite présentement une flotte vieillissante d’autobus. Les risques de bris de service sont donc plus fréquents», ajoute-t-elle.

Elle mentionne que depuis plusieurs semaines, EXO déploie des superviseurs additionnels sur le réseau pour vérifier le niveau de service fourni.

«Nous sommes ainsi présents sur le terrain et communiquons quotidiennement avec le transporteur pour apporter des ajustements le cas échéant», dit la porte-parole.

Elle déclare que les autobus du secteur du Richelain sont affectés par la congestion aux abords du pont Champlain et du centre-ville. Ils subissent ainsi des retards réguliers ces derniers mois.

«Nous avons réajusté nos horaires en conséquence depuis le 19 août dans l’objectif d’améliorer notre adhérence à l’horaire. Bien que la situation soit encore sous analyse, il semblerait que le réajustement des horaires a été bénéfique», affirme Mme Arsenault.

Quant à la photo prise le 4 septembre, elle rappelle qu’un accident sur le pont Champlain s’était produit ce matin-là. Celui-ci a entraîné la fermeture de la voie réservée, créant une congestion importante.

«Cet accident, hors de notre contrôle, a entraîné des retards majeurs sur le réseau d’EXO du secteur Richelain, tout comme sur les autres réseaux d’autobus transigeant par le pont Champlain, ce qui explique la file d’attente d’usagers observée», affirme-t-elle.

