Marc Rouleau devient directeur général de la Ville de Candiac

Le directeur général adjoint et directeur du Service de développement de la Ville de Candiac, Marc Rouleau, a été nommé au poste de directeur général, le 19 mars.

Il succède à David Johnstone qui a annoncé officiellement son départ le 12 mars.

«Sa vision novatrice et moderne du développement durable, fruit de vingt ans d’expérience dans le milieu municipal, assure à Candiac un avenir prometteur», a affirmé le maire Normand Dyotte par voie de communiqué.

Marc Rouleau a été engagé par la Ville de Candiac en janvier 2017 pour prendre la tête du Service de développement, une fusion du Service de la planification et du développement du territoire ainsi que de la division du Génie. Il avait du même coup été nommé directeur général adjoint, afin «d’assurer la continuité dans différents dossiers», avait indiqué la Ville de Candiac.

Il avait auparavant travaillé sur le projet du quartier résidentiel Square Candiac à titre d’urbaniste mandaté par les promoteurs. Il a également occupé les fonctions de directeur général des Villes de Rosemère et Mercier et de directeur de l’aménagement et de l’urbanisme pour la Ville et la MRC de Mirabel.

Marc Rouleau entrera en poste le 1er juin.