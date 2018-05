Une marche au profit de Crohn et Colite Canada

Crédit photo : Gracieuseté

Le dimanche 3 juin, la randonnée GUTSY en marche aura lieu au profit de Crohn et Colite Canada.

Le départ se fera à l’Académie des Sacrés-Cœurs à Saint-Bruno-de-Montarville. Les marcheurs se dirigeront ensuite vers le Parc national du Mont-Saint-Bruno en passant par la ville de Saint-Basile-le-Grand.

Les participants peuvent choisir entre la marche de 5 km ou la Zumba.

Les fonds recueillis dans le cadre de cet événement ont pour objectif de faire progresser la recherche médicale, d’améliorer la vie des enfants et des adultes aux prises avec ces maladies chroniques dévastatrices et de permettre la découverte d’un traitement curatif.

«Nous avons démarré le comité Crohn et Colites en Montérégie il y a 4 ans, et depuis, nous avons amassé plus de 100 000$ pour la recherche. Nous sommes fières des efforts de notre comité sur la Rive-Sud», indique la Candiacoise Chloé Allard.

Pour inscription: gutsyenmarche.ca.