Une marche pour souligner le combat des nouveau-nés prématurés

Crédit photo : Gracieuseté

La 10e édition de la Marche pour les Prématurés réunira des marcheurs simultanément à Longueuil, Chicoutimi, Québec, Rimouski, Rouyn-Noranda et Sherbrooke le 8 septembre, de 9h à 12h. Une occasion de souligner le courage de ces petits combattants et envoyer un message d’espoir à leur famille.

Des parcours de 3,5 à 5 km sont proposés dans chacune des six villes. À Longueuil, le rendez-vous est donné au parc Maric-Victorin.

Cet événement annuel de Préma-Québec est organisé dans le cadre de la Journée québécoise pour les enfants prématurés et vise à amasser 40 000$. Tous les profits amassés serviront à offrir une aide financière ponctuelle aux familles résidant partout dans la province et qui doivent souvent engager des sommes importantes pour demeurer au chevet de leur bébé durant l’hospitalisation.

Chaque année, 6000 familles québécoises sont touchées par la naissance prématurée de leur enfant.

Ces activités permettent à Préma-Québec d’offrir des services de qualité aux familles éprouvées par une expérience de naissance prématurée dans les six unités néonatales du Québec, tels des groupes de discussion en milieu hospitalier, une ligne d’écoute privée et une messagerie, de l’aide financière, du soutien spécialisé en allaitement et un accompagnement en deuil périnatal.

Pour s’inscrire ou faire un don: https://www.jedonneenligne.org/premaquebec/campagne/la-marche-pour-les-prematures/. Coût: 30$/adulte, 10$/enfant (6 ans et+), 65$/famille.