Le marcheur Yvan Béchard décide de ralentir le rythme

Crédit photo : Gracieuseté

Yvan Béchard est satisfait de ses résultats aux Championnats du monde vétérans d’athlétisme en Espagne qui avaient lieu du 4 au 16 septembre. Le Sainte-Catherinois a remporté l’argent en équipe aux épreuves de 10 et 20 km, ainsi qu’une 9e place au 5000 m.

Lors de sa première compétition, le 6 septembre, au 5000 m dans la catégorie des 55 ans, il a complété le parcours en 25 min et 52 s. C’est l’Espagnol Miguel Perianez Garcia qui a remporté l’épreuve avec un temps de 23 min et 10 s.

«La marche se déroulait en matinée à l’extérieur sur une piste de 400 m. Même s’il faisait chaud, les conditions n’étaient pas exécrables. Il y avait un petit vent, mais sans rien déranger», explique le marcheur athlétique.

M. Béchard mentionne que les deux autres courses de 10 km (10 septembre) et 20 km (14 septembre) avec ses coéquipiers Dmitry Babenko et Mihail Larin, résidents en Colombie-Britannique, se sont déroulées à sa satisfaction.

«Je voulais plus apprécier l’aventure que de me défoncer à tout prix afin de remporter un podium.» – Yvan Béchard, marcheur athlétique

«Nos étions inscrits dans la catégorie 45-49 ans. Notre stratégie était simple: Dmitry marche très vite et nous, on essayait de le suivre. Une fois qu’il était parti, on ne le voyait plus. C’était comme ça pour les deux épreuves. C’est le cumul des temps respectif pour chacune des équipes qui a déterminé les gagnants», précise M. Béchard.

Le principal intéressé admet que les derniers kilomètres à l’épreuve du 20 km ont été ardus.

«La compétition avait lieu à la fin de la journée, confie-t-il. La distance et la chaleur m’ont fatigué. Rendu à 16 km, on sourit moins, mais je n’ai pas pensé à m’arrêter. J’ai réussi à maintenir un rythme régulier tout au long, malgré une douleur à la hanche.»

L’Espagne et l’Allemagne ont remporté l’or et le bonze au 10 km, tandis que l’Espagne et la France ont obtenu la 1re et 3e place au 20 km.

Pause

Se consacrant depuis quatre ans à la marche athlétique, Yvan Béchard veut maintenant à 56 ans ralentir la cadence.

«Avant de partir en Espagne, même si je m’alignais pour remporter un podium, j’avais révisé mes objectifs. En décembre, je me suis fait une entorse lombaire qui a duré quelques jours, puis j’ai eu un rhume. J’ai décidé de ralentir les entraînements», raconte l’athlète.

«J’obtenais de bons classements au Canada et aux États-Unis, mais je n’étais jamais entièrement satisfait parce que je me mettais des objectifs qui étaient assez élevés. J’ai alors décidé de switcher ma façon de faire les choses», affirme l’enseignant en éducation physique à l’école primaire Notre-Dame–Saint-Joseph à La Prairie.

«J’ai décidé de donner le meilleur, d’être content à la fin de la compétition, même si les temps ne sont pas au rendez-vous comme je l’aurais aimé», souligne l’athlète.

S’il a l’intention de continuer pratiquer la marche afin de maintenir la forme, Yvan Béchard participera à quelques épreuves juste pour plaisir.