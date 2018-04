Marie-Ève Beauchemin-Nadeau satisfaite de sa médaille d’argent

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Marie-Ève Beauchemin-Nadeau a remporté une 3e médaille en autant de participations aux Jeux du Commonwealth, le dimanche 8 avril, à Gold Coast en Australie.

L’haltérophile de Candiac est passée bien près d’obtenir une 2e médaille d’or en carrière à cette compétition, mais elle a terminé sur la 2e marche du podium à 1 kg de la 1re place chez les -75 kg. Elle a complété l’épreuve avec un cumulatif de 211 kg, derrière l’Anglaise Emily Godley.

En entrevue à Sportcom, l’athlète de 29 ans s’est dite très satisfaite de sa compétition, malgré sa première barre ratée à l’arraché à 92 kg.

«Je n’étais pas assez concentrée et je pensais déjà au tour suivant. Et c’est probablement ça qui m’a fait perdre l’or. L’Anglaise a fait une excellente compétition et elle mérite sa médaille d’or», a indiqué la Candiacoise d’origine après sa compétition.

Elle a souligné du même coup que ses problèmes aux genoux et dos étaient désormais derrière elle. Ses ennuis physiques ont notamment affecté ses performances aux Jeux olympiques en 2016 et aux Championnats canadiens en 2017.

Marie-Ève Beauchemin-Nadeau détient toujours le record des Jeux du Commonwealth établi en 2014 avec une charge totale de 250 kg.

Championnats canadiens

L’haltérophile aimerait se rendre aux Championnats canadiens qui se tiendront à Mississauga en Ontario les 19 et 20 mai, a-t-elle annoncé à Sportcom.

«Ensuite, je veux voir les critères de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. C’est à ce moment-là que je vais décider ou non si je m’engage dans ce processus pour les deux prochaines années», a affirmé celle qui pratique désormais la médecine.

Résultats

Arraché

-1er essai à 92 kg raté

-2e essai à 92 kg réussi

-3e essai à 95 kg réussi

Épaulé-jeté

-1er essai à 121 kg réussi

-2e essai à 126 kg raté

-3e essai à 126 kg réussi