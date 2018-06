Mario Lirette accusé dans une histoire de fraude

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Archives

L’animateur de radio Mario Lirette est soupçonné d’avoir fraudé un entrepreneur de la Rive-Sud ainsi que quatre banques.

Lirette, 69 ans, aurait usé de «faux-semblant», de «supercherie» et de «mensonge» pour mettre la main sur la somme de 74 000$. L’animateur de Longueuil fait face à des accusations de fraude et d’escroquerie.

Les faits reprochés à Lirette se sont déroulés entre le 1er novembre 2015 et le 15 septembre 2016 à Montréal, Laval, Mascouche et ailleurs dans la province. L’entrepreneur de Candiac Mikael Ferudun Satilmis, les banques CIBC, Scotia, Laurentienne et Insta-Chèque sont les victimes présumées dans ce dossier.

Selon le Journal de Montréal, Lirette serait aux prises avec des difficultés financières après s’être porté garant d’un ami de longue date, Joël Verreault, qui possède plusieurs antécédents criminels. Il est d’ailleurs accusé des mêmes chefs que Lirette dans cette histoire.

Mario Linette n’en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. Il a été arrêté à plusieurs reprises dans les années 2000 pour conduite avec facultés affaiblies.