Marlène Lalonde mise au défi de remonter dans le ring

Crédit photo : Gracieuseté

Ancienne combattante de kickboxing, la professeure Marlène Lalonde pourrait renouer avec ses anciennes amours le temps d’une soirée.

Alors qu’elle assistait à une soirée de combat au Casino de Montréal pour remettre les médailles aux participants, le 9 septembre, elle a été mise au défi sur Facebook de faire un retour dans le ring advenant 500 «J’aime» sous ce statut. Il a fallu moins de trois jours pour que ce nombre soit atteint.

«Ça fait des années que les gens veulent que je remonte dans le ring, dit la résidente de Saint-Constant. Vic [»Thériault, qui organise les combats de kickboxing au Casino] me relance tous les six mois à ce sujet. C’est sûr que si je me bats au Casino, il va manquer de place!»

Mme Lalonde ne dit pas non à cette idée. Ça l’amuse même.

«Je n’ai pas peur et si je le fais, ce sera pour le plaisir», ajoute la femme de 38 ans qui enseigne le kickboxing au Centre Apex à Delson.

De passe-temps à profession

Marlène Lalonde a débuté la pratique du kickboxing à l’adolescence. Son frère lui avait fait cadeau d’un abonnement de trois mois, alors qu’elle éprouvait des difficultés à l’école. Son premier entraîneur a été André Blais, propriétaire du Gladiateur Gym. Elle avait alors livré des combats amateurs avant d’embrasser par la suite la carrière de professeur de kickboxing.

«Je fais le plus beau métier du monde, poursuit-elle. Je ne changerais pour rien au monde même si je gagnais un million de dollars.»

Pour sa part, M. Blais n’est pas inquiet pour elle à l’idée qu’elle livre de nouveau un combat.

«Marlène est en forme et elle sera prête avec un peu d’entraînement pour retrouver son <@Ri>timing<@$p>», évalue-t-il.