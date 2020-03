Mars, mois de la prévention de la fraude

Différents corps policiers joignent leurs forces afin de sensibiliser la population aux différents types de fraude durant le mois de mars. Pour sa 16e édition, le mois de la prévention à la fraude utilise La fraude évolue, restons vigilants, comme thème.

Les stratagèmes frauduleux évoluent sans cesse. Tous les citoyens doivent demeurer prudents et s’informer afin d’adopter des gestes concrets pour savoir les reconnaître et être vigilant en se protégeant efficacement. Pour mieux outiller la population, plusieurs activités de prévention sont prévues sur le territoire. La Sûreté du Québec et ses partenaires publieront sur leurs médias sociaux respectifs des messages abordant les volets suivants :

Vol et fraude d’identité

Arnaque amoureuse

Paiement urgent (fraude téléphonique)

Arnaque bancaire

Fraudes aux entreprises & Contrefaçon de billets

La fraude en 3D : pour s’informer des fraudes actuelles

Le vol et la fraude d’identité a été au cœur de l’actualité en 2019 et au début de l’année 2020. On évalue à 5,3 millions les pertes monétaires au Québec causées par les fraudes d’identité en 2019. Au Canada, en 2018, on parle de 28 millions de victimes touchées par une atteinte à la protection de leurs données. Le livret La Fraude en 3D développé dans le cadre d’une collaboration entre la Banque du Canada, la Sûreté du Québec et plusieurs partenaires vise à sensibiliser la population aux différents types de fraudes les plus courantes. Il invite la population à détecter, dénoncer et décourager tous types d’arnaques.

Arnaque amoureuse en hausse

L’arnaque amoureuse occupe le premier rang des arnaques chez les aînés au Québec en 2019 pour les pertes monétaires évaluées à 2,1 millions de dollars. Le fraudeur crée de faux profils sur des sites de réseautage social ou de rencontres en ligne et démontre un intérêt à développer une relation sérieuse. Il essaie de soutirer de l’argent par différents stratagèmes.

Éviter les pièges des fraudeurs

Bien que de nombreuses équipes spécialisées travaillent quotidiennement à combattre les divers types de fraudes, la vigilance demeure le meilleur moyen de contrer les fraudeurs. Les citoyens doivent faire preuve d’un scepticisme vis-à-vis les offres trop attirantes, valider l’information et s’interroger sur l’appât d’un gain trop facile. Ces simples gestes peuvent leur éviter plusieurs ennuis.

Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité des victimes, le sentiment d’urgence, l’autorité ou la rapidité pour arriver à leurs fins.

Signaler, c’est agir!

La Sûreté du Québec, la Gendarmerie royale du Canada, le Service de police de la Ville de Montréal, le Service de police de la Ville de Québec, le Service de police de Laval et le Service de police de l’agglomération de Longueuil invitent la population à signaler tout acte frauduleux à son service de police local. Rappelons que la fraude est un acte criminel. Qu’elle soit commise sur Internet, par téléphone ou en personne, elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501.

Pour plus d’information, nous invitons le public à s’abonner au fil Twitter et à la page Facebook de la Sûreté du Québec et de ses partenaires.