Martin Juneau et Martine St-Clair célébreront Noël à Sainte-Catherine

Crédit photo : Gracieuseté

Les citoyens en manque d’idées pour leurs réceptions du temps des Fêtes trouveront de l’inspiration à la Fabrik de Noël de la Ville de Sainte-Catherine, du 7 au 9 décembre, au centre Aimé-Guérin.

Vendredi, le chef Martin Juneau et le mixologue Nicolae Arman proposeront des recettes et des cocktails aux participants. Des entrepreneurs et créateurs de la Rive-Sud se joindront à eux pour différents kiosques. Au programme, entre autres: décoration de biscuits et de bûches de Noël, décoration de sapins, création de décorations de Noël en bois, emballage écolo pour des cadeaux, etc. La soirée est réservée aux 18 ans et plus.

Samedi, la journée débutera avec un spectacle de marionnettes pour enfants sur la thématique de Noël. Par la suite, les petits pourront à leur tour participer à des ateliers créatifs en fabriquant des cadeaux originaux, comme un cadre photo, des biscuits ou une tasse à café. En soirée, Martine St-Clair montera sur scène pour chanter ses plus grands succès. Le spectacle est réservé aux 18 ans et plus.

Le week-end de festivités se terminera dimanche avec l’arrivée du père Noël dès 11h.

Les activités pour enfants sont gratuites, sauf le spectacle de marionnettes. Une prévente pour les résidents de Sainte-Catherine est prévue jusqu’au 30 septembre. À compter du 1er octobre, tous les citoyens pourront acheter leurs billets pour les différents événements. Les tarifs et billets sont disponibles sur le site web de la Ville de Sainte-Catherine. Le coût varie entre 12$ et 32$.