Martin Levac sera Phil Collins pour une dernière tournée

Depuis 10 ans que le chanteur Martin Levac incarne sur scène Phil Collins. Le personnificateur entame une dernière tournée de Dance into the Light, qui s’arrêtera à l’Étoile Banque nationale du Quartier DIX30, le 17 février.

Après 250 spectacles et 300 000 spectateurs, Martin Levac accrochera le manteau du personnage en 2019. Plus d’une vingtaine de dates sont au calendrier de cette dernière tournée.

Tout au long de ces 10 années, le chanteur originaire de Longueuil s’est entouré de grands musiciens pour présenter cette rétrospective des grands succès de la carrière solo de Phil Collins, incluant In the air Tonight, Against All Odds, Sussudi et Another Day In Paradise.