Maserati Levante Trofeo 2019 : un VUS de 590 chevaux

Article par Gabriel Gélinas

590 chevaux. Voilà la puissance développée par le moteur V8 biturbo de la plus récente déclinaison du VUS Levante de la marque de Modène, la Trofeo. Elle adopte une version évoluée du moteur de la berline Quattroporte, jumelé au rouage intégral Q4 de Maserati. Le sprint de zéro à cent kilomètres/heure est annoncé en 3,9 secondes, selon la marque, et la vitesse de pointe est de 300 kilomètres/heure.

Côté look, le Levante Trofeo se distingue par des prises d’air fonctionnelles sur le capot, des éléments de design en fibre de carbone et des jantes forgées en aluminium de 22 pouces. À l’intérieur, le Levante Trofeo adopte une sellerie en cuir appelée « Pieno Fiore » ainsi qu’un nouveau levier de vitesses. Le système de contrôle électronique de la stabilité est pourvu d’un mode « Corsa » avec fonctionnalité de départ-canon, et ce système de contrôle de la stabilité peut même être complètement désactivé.

La production du Maserati Levante Trofeo 2019 débutera cet été en Italie et les premières livraisons devraient suivre cet automne, mais aucun prix n’a été communiqué par la marque de Modène. Les tarifs de ce nouveau VUS ne seront annoncés que plus tard.