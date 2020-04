Matelas, divans et électroménagers interdits dans la collecte

La MRC de Roussillon informe les citoyens qu’à compter de la semaine du 6 avril, les matelas, divans et électroménagers sont temporairement refusés lors de la collecte des déchets et des volumineux, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Cette mesure temporaire vise à réduire les risques de contamination pour les employés qui offrent ce service essentiel à la population.

Certains types de volumineux (meubles ou objets plus volumineux que le bac de déchets et qui ne peuvent être compressés ou démontés) comme les matelas, les divans rembourrés et les électroménagers sont difficiles à manipuler par les éboueurs, les obligeant souvent à coller les objets sur leur corps, ce qui augmente les risques de contamination au virus.

Toutefois, les citoyens pourront continuer de déposer leurs volumineux de petite taille en bordure de rue, en respectant un dégagement de 60 cm (2 pi) entre le bac et entre eux. Ces derniers doivent être facilement manipulables à bout de main. Ils doivent donc être petits et légers.

De plus, comme les écocentres, points de dépôts municipaux et centres de réemplois sont fermés sur le territoire, la MRC demande de garder les matelas, divans, meubles et électroménagers jusqu’à ce que la crise sanitaire soit terminée.

Tout comme les bacs, les volumineux doivent être placés en bordure de rue au moins 24 h avant la collecte des déchets, pour limiter les risques de contamination.

Une page Web dédiée aux mesures temporaires

En raison des différentes mesures temporaires mises en place pour diminuer les risques reliés à la COVID-19, la MRC a créé une page Web rassemblant toutes les modifications concernant les collectes. Elle invite donc les citoyens à consulter régulièrement le roussillon.ca/GMRCOVID-19 à prendre connaissance des mesures temporaires afin de rester informé des changements et à adopter les gestes nécessaires.

Ligne Info-collectes

Si vous avez des questions, des requêtes ou des problématiques avec l’une ou l’autre des collectes de matières résiduelles, vous êtes invités à communiquer avec notre équipe par l’un ou l’autre de ces moyens : en ligne à roussillon.ca/infocollectes ou par téléphone au 514 928-5227.

(Source: MRC de Roussillon)