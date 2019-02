Maternelle 4 ans : la Commission scolaire autorisée pour trois nouvelles classes

Crédit photo : Pixabay

Dans la foulée du déploiement des maternelles 4 ans, la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) a été autorisée par le ministère de l’Éduction à ouvrir trois nouvelles classes à temps plein. Cela portera à sept le nombre de groupes à la prochaine rentrée scolaire.

Les classes de maternelle 4 ans peuvent accueillir un maximum de 17 élèves, indique Hélène Dumais, régisseuse aux communications à la CSGDS.

Pour les classes qui ouvriront prochainement, «les modalités d’inscription seront acheminées aux parents des milieux concernés via divers moyens de communication, dans les meilleurs délais», laisse-t-elle savoir.

La CSDGS n’a pas encore fixé les écoles qui accueilleront les groupes.

Mme Dumais ajoute qu’il est encore possible pour les parents des milieux où il y a déjà des classes d’en savoir plus et de s’informer sur la possibilité d’y inscrire leur enfant en communiquant avec les écoles concernées.

Écoles où il y a actuellement des classes de maternelle 4 ans