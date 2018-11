Matinée difficile sur les routes

Crédit photo : Le Reflet - Audrey Leduc-Brodeur

La nouvelle bordée de neige qui tombe sur la région complique une fois de plus les déplacements sur les routes, en ce matin du mardi 20 novembre.

Vers 11h, un accident entre deux véhicules entrave la voie de gauche de l’autoroute 15 en direction Nord à Saint-Édouard, entre la montée Saint-Jacques et la montée Monette.

Un peu avant 10h, Québec 511 a rapporté un face-à-face sur la route 104 en direction Ouest avant l’autoroute 30 à La Prairie. La circulation se fait en alternance. Le trafic s’étend depuis le chemin de Valrennes à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Deux heures plus tôt, un accident impliquant deux véhicules et un camion semi-remorque a aussi causé un important bouchon de circulation sur l’autoroute 15 dans les deux directions à La Prairie. D’après Québec 511, l’accident est survenu en direction Sud, mais les voies de gauche et du centre en direction Nord ont été entravées pour assurer la protection aux services d’urgence.