Mazda confirme le prix du CX-5 diesel et il n’est pas donné

Article par Guillaume Rivard

La venue du Mazda CX-5 à moteur diesel au Canada avait été confirmée en avril lors du Salon de l’auto de New York. Il ne restait qu’à connaître le prix.

C’est maintenant chose faite avec l’annonce que le Mazda CX-5 Signature 2019 doté du moteur SKYACTIV-D de 2,2 litres arrivera sur le marché en août à compter de 45 950 $, plus les frais de transport et de préparation. Et pour la première fois, Mazda inclura des services d’entretien gratuits pendant deux ans ou 32 000 kilomètres.

Comme on le savait, ce moteur sera offert uniquement dans la version la plus haut de gamme, donc si vous espériez jumeler l’économie de carburant du CX-5 diesel avec un prix d’achat abordable, ce ne sera pas possible. Du moins, pour l’instant. Mazda Canada pourrait en effet changer d’idée lors de la prochaine année-modèle.

Qu’obtient-on exactement pour pareille somme d’argent? Le SKYACTIV-D est muni d’un système à double turbocompresseur et génère une puissance de 168 chevaux à 4 000 tr/min accompagnée d’un couple de 290 livres-pied à 2 000 tr/min. Bénéficiant du rouage intégral i-ACTIV de Mazda et d’une boîte automatique comptant six rapports, il consomme 8,5 L/100 km en moyenne.

Ce moteur est certes plus écoénergétique que le quatre-cylindres turbocompressé de 2,5 litres (9,8 L/100 km), mais il s’avère aussi moins robuste (jusqu’à 250 chevaux et 310 livres-pied).

Puisqu’on a affaire à une version Signature, l’habitacle se veut luxueux avec entre autres des sièges en cuir Nappa couleur cacao, des garnitures en bois d’abachi, des touches de chrome satiné et un volant orné de surpiqûres uniques. N’oublions pas l’éclairage ambiant à DEL, les sièges avant ventilés et l’affichage tête haute.

Si vous désirez un VUS compact à moteur diesel qui coûte moins cher, il faudra vous tourner vers les Chevrolet Equinox (à partir de 35 500 $) et GMC Terrain (37 100 $). Mais faites vite : GM a récemment annoncé que ces deux modèles vont abandonner leur moteur turbodiesel de 1,6 litre pour 2020.