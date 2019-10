Article par Guillaume Rivard

Alors que Mazda est à la veille de dévoiler son tout premier véhicule 100% électrique au Salon de l’auto de Tokyo, un de ses dirigeants explique que la compagnie a encore à cœur les moteurs diesels même si ceux-ci voient leur popularité chuter à la vitesse grand V.

En fait, Mazda prévoit de lancer une nouvelle technologie innovatrice en 2020.

« Nous continuons de travailler sur les moteurs diesels et, en 2020, nous aurons une toute nouvelle approche, a déclaré au site Autocar le directeur de la recherche et du développement de Mazda en Europe, Christian Schultze. Nous allons vous surprendre et vous montrer à quel point les moteurs diesels peuvent être propres et efficaces. »

Il n’a cependant pas précisé si Mazda utiliserait le même genre de système qu’avec son moteur à essence révolutionnaire appelé SKYACTIV-X, mais a ajouté : « il n’y a pas tellement de différences entre l’essence et le diesel. »

Semblant remettre en question les bienfaits environnementaux des véhicules électriques, le constructeur japonais croit qu’il est important de tenir compte des émissions polluantes pour l’ensemble du cycle de vie d’un véhicule (incluant le développement et la fabrication) et non simplement les émissions sur la route. C’est pourquoi sa stratégie se fonde sur une diversité de solutions.

Tout en continuant d’améliorer et de raffiner la technologie des moteurs à combustion interne avec l’essence et le diesel (qui seront « la principale source d’alimentation de 85% des voitures jusqu’en 2035 »), Mazda proposera des modèles électriques, des hybrides et d’autres munis d’un prolongateur d’autonomie.

« Nous espérons que les gouvernements vont se réveiller et comprendre que l’électrification n’est qu’une solution parmi tant d’autres », a aussi lancé Schultze.

Avant de se demander en quoi consistera exactement la nouvelle technologie diesel de Mazda, la vraie question qu’il faut poser est la suivante : est-ce qu’on nous l’offrira en Amérique du Nord? Rien n’est moins certain. Ledit moteur SKYACTIV-X n’est même pas encore commercialisé chez nous et la génération actuelle du moteur diesel SKYACTIV-D ne s’est jointe que récemment à la gamme du CX-5.