McLaren 570LT, c’est pour bientôt n’est-ce pas?

Article par Olivier Beaulieu

Dans la catégorie des voitures exotiques, le nombre de modèles que le constructeur propose dans son catalogue est mince, mais le nombre de déclinaisons est impressionnant. La 570 du constructeur McLaren, une voiture déjà bien connue, pourrait bien recevoir deux autres lettres bien spéciales : LT. C’est excitant!

Au travers d’une vidéo énigmatique du constructeur nommée « The edge is calling », on voit ce qui semble être une 570S modifiée. Par le passé, le constructeur a dévoilé des versions survitaminées comme la 675 sous l’appellation LT ce qui se trouve à être l’abréviation pour « Long Tail ». Elle offrirait donc un design plus sportif et un moteur suralimenté qui viendrait s’inscrire dans le club des 600 chevaux.

Dans la vidéo, le constructeur déclare « Préparez-vous pour ce moment. Lorsque ce n’est que vous. La voiture. Crue et sans compromis. Elle vous appelle.[…] De l’adrénaline pure. C’est le moment de vous dépasser et d’aller jusqu’au bout. »

Assoyez-vous et regardez cette vidéo.