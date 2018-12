McLaren 720S Spider : bien sûr

Article par Michel Deslauriers

Deux ans après avoir lancé la 720S, faisant partie de sa gamme Super Series, McLaren réplique avec une version Spider de la supervoiture.

La marque avance que la 720S Spider est sa décapotable la plus accomplie à ce jour, « combinant la sensation de la conduite à cabine ouverte avec les performances dynamiques et la sophistication incomparables de la Super Series. » Son V8 biturbo de 4,0 litres produit 720 chevaux métriques (710 chevaux US) et un couple de 568 livres-pied, bon pour des accélérations de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes – comme c’est le cas dans le coupé. La vitesse de pointe est évaluée à 341 km/h avec le toit en place, 325 avec le toit baissé.

À LIRE AUSSI : McLaren 720S 2018 : un tour de force

Le toit rigide rétractable et les changements relatifs ajoutent seulement 49 kilogrammes (108 livres) à la voiture, la Spider affichant poids à vide de 1 332 kg (2 936 lb). Le toit électrique peut être abaissé ou remonté en 11 secondes, même lorsque la voiture est en mouvement jusqu’à une vitesse de 50 km/h. En option, on peut choisir un toit avec un cadre en fibre de carbone et une vitre électrochimique, pouvant être transparente ou fumée au toucher d’un bouton. La 720S décapotable utilise une structure en fibre de carbone nommée Monocage II-S, qui diffère de celle du coupé par l’absence d’une « colonne vertébrale » qui s’étire par-dessus l’habitacle. Toutefois, la voiture n’a pas eu besoin de renforcements supplémentaires pour conserver sa rigidité.

Les variantes de base, Performance et Luxury sont proposées avec la Spider, comme c’est le cas avec le coupé, et deux nouvelles couleurs sont disponibles, Belize Blue et Aztec Gold. Les premières livraisons de la McLaren 720S Spider 2019 s’effectueront à partir du mois de mars, et la voiture devrait se détailler à partir d’environ 400 000 $ au Canada.