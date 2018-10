McLaren lance un ensemble de piste pour sa 720S. Comme s’il le fallait…

Article par Olivier Beaulieu

Il y a pratiquement un an jour pour jour, l’équipe du Guide de l’auto était invitée au lancement de la première concession McLaren du Québec. On retrouvait parmi les convives une petite poignée de journalistes et une grande majorité d’adeptes des voitures du constructeur. Et vers la fin de la soirée, un client de longue date confie à l’équipe du Guide : « la 720S est géniale sur une piste, mais il manque encore un petit je ne sais quoi. » Eh bien, ce client sera heureux d’apprendre que le manufacturier met en marché un ensemble conçu spécialement pour les adeptes des pistes de course.

Mais la question de son utilité se pose, n’est-ce pas? Équipée d’un moteur V8 biturbo de 4,0 litres produisant 710 chevaux, transmis aux roues arrière via une boîte à sept rapports, on pourrait croire que la voiture tire déjà bien son épingle du jeu. Apparemment, les passionnés de la marque sont bien difficiles à contenter. Pour répondre à ces consommateurs insatiables, McLaren offre dorénavant un ensemble destiné à la ligne de modèles Sport (S). Au niveau esthétique, l’ensemble piste offre des jantes spéciales, un échappement plus sportif ainsi qu’un aileron arrière en fibre de carbone recouvert d’un fini lustré. On parle également d’une réduction du poids total du véhicule de l’ordre de 24 kg.

À l’intérieur, on retrouve des sièges faits de fibre de carbone recouverts, tout comme le volant, d’alcantara. Ils sont sécurisés par une barre de titane placée à l’arrière des sièges pour permettre l’installation d’un harnais de sécurité à six points d’ancrage tant pour le pilote que le passager.

Enfin, l’ensemble piste inclut également un ordinateur de bord qui permet au conducteur d’analyser sa course grâce à une foule de données de conduite, dont des vidéos captées par trois caméras qui informent le conducteur des virages ratés et des freinages précoces. Ah, on allait oublier : un nouveau mode de conduite pour la piste est également offert dans cet ensemble. Chouette, n’est-ce pas?

McLaren annonce le prix de cet ensemble à 28 360 livres sterling, soit environ 47 900 $ canadiens en plus des quelque 312 500 $ que coûte une 720S. On doit évidemment commander la voiture avec cette option. Mais si vous préférez attendre, sachez que McLaren annonce une version GT3 survitaminée de sa 720S qui sera disponible en même temps que l’ensemble piste, soit au début de l’année 2019. La déclinaison GT3 sera disponible pour la coquette somme de 440 000 livres sterling. Ouch!