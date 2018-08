McLaren livre sa première Senna à travers un road trip de 1 400 km

Article par Olivier Beaulieu

Certaines voitures sont mythiques avant même leur mise en marché. En décembre dernier, le constructeur de voitures exotiques McLaren annonçait le lancement imminent d’une Senna en hommage au célèbre coureur automobile Aryton Senna, trois fois champion des pilotes de F1. Sept mois après son annonce, McLaren livre son premier exemplaire et le manufacturier, basé à Woking au Royaume-Uni, ne fait pas les choses à moitié!

Pour marquer la livraison de sa première Senna, il a organisé une escapade de 1 400 km vers le sud de la France au circuit Paul Ricard tout près de Marseille. Le convoi était formé de quatre Senna, d’une McLaren 720S et d’une 600 LT. Le premier propriétaire ayant mis la main sur cette supervoiture est David Kyte, un homme d’affaires britannique. Il a fait équipe avec la division de personnalisation du fabricant (McLaren Special Operation) pour construire cette voiture si spéciale. La carrosserie est peinte en Bleu aurore et en blanc. Le toit laisse quant à lui sa fibre de carbone bien en évidence grâce à un fini satiné. Les étriers sont peints en Bleu Burton alors que les boulons des roues sont rouges.

Toutes les Senna cachent sous leur carrosserie en fibre de carbone un V8 biturbo de 4,0 litres qui développe 789 chevaux et un couple de 590 livres-pied. Ce modèle sera produit en 500 exemplaires seulement et on évalue son prix de détail à 1,4 million (dollars canadiens). Nul besoin d’appeler votre concessionnaire : tous les bolides ont déjà trouvé preneur!