McLaren présente la Speedtail 2019

Article par William Clavey

Le pilote s’assoit au milieu de l’habitacle où trois écrans ACL affichent tout ce dont il a besoin de savoir au sujet du bolide. On la démarre par des boutons sur le plafond, un peu comme dans un avion, et le parebrise fait penser à la lunette d’un X-Wing dans Star Wars.

Mesdames et messieurs, dites bonjour à la McLaren Speedtail 2019 : la McLaren F1 du futur.

Extrême et exclusive

L’information de la part de McLaren au sujet de sa toute nouvelle Batmobile est encore très limitée. Ce que l’on sait, c’est que la Speedtail serait alimentée par une mécanique hybride d’une puissance totale de 1 035 chevaux, qu’elle se vendra à un prix de départ de près de 3 millions $ CAN et que seulement 106 exemplaires seront produits.

Selon le communiqué de presse de McLaren, le projet, initialement nommé BP23 et auquel l’information sort à compte-goutte depuis près d’un an, serait pour McLaren sa voiture la plus rapide et la plus dispendieuse jamais produite, capable d’une vitesse de pointe estimée à 403 km/h et une accélération de 0-300 km/h atteints en seulement 12,8 secondes, un record pour le constructeur.

Sachez aussi que si elle vous intéresse, il est déjà trop tard, car chaque exemplaire est déjà vendu. Évidemment.

À voir les roues pleines à l’avant, on suppose que cette nouvelle McLaren pourrait être équipée d’un système de freinage régénératif avancé. Mais on n’en sait pas plus. On vous tient au courant des développements de cette mystérieuse hyperbombe britannique lorsqu’on en saura davantage.