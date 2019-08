McLaren promet un nouveau roadster haut de gamme

Article par Guillaume Rivard

Vers la fin de 2020, McLaren ajoutera un troisième membre à sa gamme la plus prestigieuse.

Si vous n’êtes pas trop familier avec les voitures de McLaren, vous devez d’abord savoir qu’elles sont divisées en trois différentes gammes – quatre si l’on considère la nouvelle GT, qui fait bande à part.

Il y a d’abord la Sport Series, qui comprend six modèles allant du coupé 540C au cabriolet 600LT Spider. Ensuite, on retrouve la Super Series composée des 720S et 720S Spider. La crème de la crème reste sans contredit l’Ultimate Series, représentée par la Senna et la Speedtail. C’est ici que McLaren compte intégrer un nouveau joueur.

Bien que la voiture n’ait pas encore de nom, on sait déjà qu’il s’agit d’un roadster biplace conçu davantage pour la route que pour la piste.

La compagnie a d’ailleurs dévoilé un premier aperçu de sa future étoile au Concours d’élégance de Pebble Beach, en Californie, afin de mesurer l’intérêt des clients.

Limitée strictement à 399 exemplaires, ce modèle se démarquera de la Senna, qui se veut l’ultime bolide de course légal sur la route, et de la Speedtail, qui met l’accent sur l’aérodynamisme à haute vitesse, en offrant « la forme la plus pure de plaisir au volant d’une décapotable sur la route et un sentiment d’union incomparable entre le pilote et le monde extérieur ».

Son design sera défini par une silhouette classique de roadster, des lignes aussi fluides qu’élégante et des portes papillon au profil discret. Une construction évoluée en fibre de carbone en fera la voiture la plus légère jamais produite par McLaren, tandis qu’une version du V8 biturbo de la Senna se chargera de livrer des performances exceptionnelles.

« Chez McLaren, nous repoussons constamment les limites afin d’offrir l’expérience de conduite la plus pure et la plus stimulante, que ce soit sur la route ou sur les circuits, affirme le PDG Mike Flewitt. Nos deux modèles actuels de l’Ultimate Series, la Senna et la Speedtail, procurent des sensations uniques à leur façon, mais avec ce nouvel ajout à la gamme, un roadster décapotable, nous amènerons l’agrément de conduite sur la route à un autre niveau. »

La nouvelle voiture de l’Ultimate Series devrait se positionner entre la Senna et la Speedtail en termes de prix. Continuez à nous suivre pour obtenir plus de détails à son sujet.