Une médaille de bronze pour leur coéquipier gravement blessé

L’équipe de futsal cadet de l’école de la Magdeleine a remporté une médaille de bronze à saveur d’or au Championnat régional, le 24 mars.

Trois jours après que leur coéquipier Sekou Diakité se soit blessé gravement lors d’une sortie au centre Canyon Escalade, les joueurs ont fait preuve d’une ténacité hors du commun pour accéder à la 3e marche du podium. En l’absence de l’adolescent, l’équipe a dû composer avec un effectif déjà réduit en raison de suspensions et de cartons rouges, tant et si bien que les mêmes cinq joueurs disponibles (deux attaquants, deux défenseurs et un gardien) ont dû rester sur le terrain, sans possibilité de changement, durant les deux matchs. À un moment en demi-finale, l’équipe a été réduite à quatre joueurs, à la suite de l’expulsion de l’un d’entre eux en raison d’un carton rouge.

Après leur victoire, les joueurs ont rendu hommage à Sekou Diakité en portant un chandail affichant le mot-clic #prayforsekou. L’expression est devenue virale sur les médias sociaux, notamment sur la page Facebook du Reflet qui avait rapporté l’accident. Alors qu’il était à l’hôpital Sacré-Cœur à Montréal, ses coéquipiers lui ont offert la bannière de champions de la saison régulière ainsi qu’un maillot signé par l’ancien capitaine de l’Impact de Montréal, Patrice Bernier, le mercredi suivant.

Sekou Diakité a chuté du haut d’un mur d’escalade de 50 pieds de haut, lors d’une sortie scolaire, le 21 mars. Opéré au dos pour des vertèbres fracturées et la moelle épinière compressée, l’adolescent a été transféré dans un institut de réadaptation à Montréal le 29 mars.

Le Reflet devait initialement s’entretenir avec ses parents, mais ces derniers ont finalement décliné l’offre, puisqu’ils sont trop bouleversés par les événements. Le Journal a également sollicité une entrevue auprès de l’entraîneur de l’équipe de futsal pour raconter cette histoire digne d’un conte de fée, mais la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries a refusé de nous mettre en contact avec lui.

Cinq des sept équipes locales qui ont pris part au Championnat régional du Réseau du sport étudiant du Québec, les 24 et 25 mars, sont montées sur le podium.

-L’équipe masculine benjamin D2 du Collège Jean de la Mennais à La Prairie et la formation féminine juvénile du Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine ont remporté l’or.

-Les formations féminine juvénile et masculine benjamin D3 du Collège Jean de la Mennais ont mis la main sur l’argent.

-La formation cadet de l’école de la Magdeleine s’est emparé du bronze avec une victoire de 4-2 contre le Collège Notre-Dame-de-Lourdes.