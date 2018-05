Méfiez-vous des punaises de lit

Crédit photo : Photo : CDC/ Harvard University, Dr. Gary Alpert; Dr. Harold Harlan; Richard Pollack. Photo Credit: Piotr Naskrecki —

À l’approche des déménagements ou des vacances, la Direction de santé publique de la Montérégie désire vous informer des précautions à prendre pour éviter de cohabiter avec des indésirables: les punaises de lit.

Ces insectes piqueurs, qui se nourrissent de sang humain, peuvent rendre la vie insupportable à leurs hôtes en s’installant d’abord dans le lit puis dans la chambre et ensuite, ailleurs dans le logement. Ils peuvent se cacher un peu partout: dans les fissures des murs, sous les plinthes, derrière les calorifères et les prises électriques.

Les punaises de lit piquent la nuit, surtout sur les parties du corps découvertes. Au petit matin, leurs victimes peuvent avoir plusieurs piqûres, boursouflures et démangeaisons.

Sachez les reconnaître

Les punaises de lit ressemblent à des pépins de pomme aplatis, brun-rouge, longs de 4 à 7 mm. Elles marchent lentement, ne sautent pas, ne volent pas, fuient la lumière du jour et sortent plutôt la nuit.

Avant d’emménager dans un nouveau logement, il est conseillé d’examiner les lieux, de passer l’aspirateur et de nettoyer à fond les pièces. Avant de s’installer dans un logement meublé, inspectez le lit et les meubles rembourrés dans les chambres pour découvrir les petites taches noires, premiers indices de la présence de punaises. On peut aussi trouver des insectes, des coquilles de mue et des œufs (de la grosseur d’une tête d’épingle.

Quelques conseils

Déménagement

Fermez vos boîtes à l’aide de ruban adhésif, le couvercle de vos contenants de plastique et vos sacs à l’aide d’attaches ou de nœuds.

Inspectez le camion de déménagement avant d’y placer vos objets. Balayez le sol du camion ou passez l’aspirateur en prenant soin de jeter le sac.

Évitez d’emprunter les couvertures; priorisez les vôtres.

Achat de vêtements ou de meubles usagés

Évitez de rapporter des articles usagés en mauvais état ou abandonnés sur les trottoirs, surtout les matelas, sommiers et meubles rembourrés.

Si vous achetez des vêtements ou des meubles usagés, inspectez-les et traitez-les à la vapeur chaude (meubles), lavez-les ou séchez-les à haute température au moins 30 minutes (vêtements).

Voyage

Placez vos valises sur les supports à bagages ou dans le bain, plutôt que sur le sol.

Inspectez votre chambre, le lit, la tête de lit. Si vous découvrez des punaises de lit, demandez à changer de chambre.

Au retour, ne laissez pas les bagages traîner sur le sol. Mettez les articles à laver directement dans la machine ou placez tous vos effets personnels dans un sac de plastique fermé jusqu’à ce que vous puissiez les examiniez et, au besoin, poser les gestes nécessaires pour vous en débarrasser.

Rens.: www.santemonteregie.qc.ca, section Santé publique, rubrique Punaises de lit; ou www.sante.gouv.qc.ca, section Conseils et prévention, article Reconnaître les punaises de lit et en prévenir l’infestation.

Dre Julie Loslier

Directrice de santé publique de la Montérégie