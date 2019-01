Meilleure technologie 2019 du Guide de l’auto : Mazda SKYACTIV-X

Article par Le Guide de l’auto

Lorsque Mazda a introduit la technologie SKYACTIV il y a presque dix ans, qui touchait à la fois les plates-formes et les motorisations de ses véhicules, le constructeur a non seulement dynamisé le comportement routier de ses voitures et VUS, mais en plus il a grandement réduit la consommation de ses moteurs. Mazda récidive cette fois avec la technologie SKYACTIV-X, démontrant que l’on n’a pas encore exploité à fond le moteur à combustion en ce qui a trait à la réduction des émissions polluantes et de l’efficacité énergétique.

Après avoir conduit des prototypes du constructeur équipés de cette nouvelle motorisation, on a pu témoigner de sa puissance, de son couple généreux à bas régime et de son faible appétit en carburant. En effet, le nouveau moteur de 2,0 litres, muni d’un compresseur volumétrique, produirait 10% à 30% plus de couple que le quatre cylindres Mazda actuellement sur le marché, mais une consommation réduite de 20% à 30%. Tout cela avec de l’essence ordinaire, et sans recourir à la complexité de l’hybridation. Considérée comme étant la meilleure technologie de l’année, selon l’équipe du Guide de l’auto, SKYACTIV-X devrait se retrouver sous peu dans les nouveaux modèles Mazda.