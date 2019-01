Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Audi A4 et A5

Article par Michel Deslauriers

Les Meilleurs achats du Guide de l’auto, c’est un classement annuel, dressé par notre équipe de journalistes, des voitures et des camions les plus recommandés. Et ce, dans une foule de segments de marché. Cela comprend bien sûr les véhicules de marques populaires, plus abordables, mais aussi les voitures et les VUS de luxe.

Dans la catégorie des voitures compactes de luxe, le titre du Meilleur achat 2019 a été remis ex aequo à la berline Audi A4, à la familiale A4 Allroad ainsi qu’à l’Audi A5, qui se décline en coupé, en version cinq portes Sportback et en cabriolet. Partageant plate-forme et mécaniques, les Audi A4 et A5 se distinguent par leur raffinement et leur qualité de fabrication, notamment au chapitre de la finition et du design de l’habitacle.

Outre la déclinaison de base de la A4, ces voitures compactes sont équipées du rouage intégral quattro ainsi que d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 252 chevaux et un généreux couple de 273 livres-pied à bas régime. En passant aux versions S4 et S5, on obtient un V6 turbo de 3,0 litres produisant 354 chevaux et un comportement routier résolument sportif. L’Audi A4 est disponible à partir de 39 800 $ avant les frais de transport et de préparation, alors que la A5 se détaille à partir de 48 400 $ (coupé), 49 200 $ (Sportback) et 63 550 $ (cabriolet).

La deuxième place appartient à la BMW Série 3 (PDSF à partir de 49 000 $) redessinée et améliorée à tous points de vue pour 2019. La 330i xDrive dispose d’un quatre cylindres turbocompressé de 255 chevaux et, de série, un rouage intégral. Au cours de 2019, la M340i de 382 chevaux s’ajoutera à la gamme.

En troisième place, on retrouve la Mercedes-Benz Classe C (PDSF à partir de 46 100 $) qui se décline en coupé, en berline, en familiale et en cabriolet. Son moteur à quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres déploie 255 chevaux, procurant de belles performances et une économie de carburant appréciable, alors que les Mercedes-AMG C 43 profitent d’une dynamique de conduite rehaussée et d’un V6 biturbo de 385 chevaux.