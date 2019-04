Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Audi A5 Cabriolet

Article par Michel Deslauriers

Pour profiter des chauds rayons du soleil de l’été qui approche, quoi de mieux qu’une décapotable de luxe flambant neuve? Toutefois, il y en a plusieurs sur le marché et le choix peut être difficile. Heureusement, Le Guide de l’auto vous facilite la tâche avec ses Meilleurs achats dans une foule de catégories de voitures et de camions.

Dans le segment des décapotables de luxe, le titre du Meilleur achat revient cette année à la Audi A5 Cabriolet.

Son toit souple à commande électrique bien insonorisé rend l’habitacle silencieux, et peut être abaissé ou remonté même lorsque la voiture roule jusqu’à une vitesse de 50 km/h. Comme si le design extérieur sophistiqué et la finition soignée de l’habitacle de l’A5 n’étaient pas assez séduisants, on peut choisir un des quatre coloris pour le toit. Sans compter les places arrière étonnamment spacieuses pour une décapotable.

Sous le capot, on ne se limite pas non plus au quatre cylindres turbo de 2,0 litres de l’A5 Cabriolet, produisant 248 chevaux. Plus sportive, la Audi S5 Cabriolet profite d’un V6 turbocompressé de 3,0 litres déballant 349 chevaux, procurant un sprint de 0 à 100 km/h en 5,1 secondes. Et les deux sont munies d’un rouage intégral pour une utilisation toutes saisons. La Audi A5 Cabriolet se détaille à partir de 63 550 $ avant les frais de transport et de préparation, et la S5 Cabriolet, 73 500 $.

En deuxième place de ce classement du Guide de l’auto, on retrouve la Mercedes-Benz Classe C Cabriolet (PDSF à partir de 57 800 $) qui propose luxe, design, raffinement et une foule de motorisations. On peut en effet choisir entre la C 300 4MATIC de 255 chevaux, la AMG C 43 4MATIC de 385 chevaux ou bien la rutilante AMG C 63 S de 503 chevaux.

Enfin, la Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (PDSF à partir de 82 500 $) offre un peu plus d’espace et d’opulence que la Classe C, disponible en deux déclinaisons produisant 362 et 429 chevaux – la dernière profitant du système hybride EQ Boost réalisant le 0-100 km/h en 4,6 secondes.