Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Ford Mustang

Article par Michel Deslauriers

Chaque année, le Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une foule de catégories de véhicules, dont celle des voitures sport qui intéresse grandement les consommateurs le printemps venu. Voici les choix de l’équipe de journalistes cette année.

Meilleur achat 2019 dans le créneau des autos sport, la Ford Mustang est disponible en configurations coupé et décapotable, et propose trois puissantes motorisations.

Le quatre cylindres turbo de 2,3 litres développe 310 chevaux, réalise de vives accélérations et a une consommation mixte ville/route de 9,4 L/100 km. La Mustang GT, la variante des puristes, mise sur un V8 de 5,0 litres produisant une sonorité enivrante et une cavalerie 460 chevaux – ou 480 dans le cas de la nostalgique édition BULLITT.

Comme si ce n’était pas suffisant, la Mustang est également déclinée en versions Shelby GT350 et Shelby GT350R, avec un V8 de 5,2 litres déballant 526 chevaux, et profitant d’une dynamique de conduite brillante sur piste. Outre les performances, la Mustang présente un habitacle confortable et bien équipé avec, en option, une instrumentation numérique pour le conducteur, une interface multimédia SYNC 3 à écran tactile et une chaîne audio haut de gamme B&O à 12 haut-parleurs. La Ford Mustang se détaille à partir de 30 699 $ avant les frais de transport et de préparation.

En deuxième place dans cette catégorie, on retrouve la Mazda MX-5 (PDSF à partir de 32 900 $). Si ses performances en ligne droite sont incomparables à celles de la Mustang, la petite Mazda se rachète avec un comportement routier sublime, une agilité sans borne et un design résolument sportif. Son quatre cylindres de 2,0 litres engendre 181 chevaux et enregistre une consommation mixte aussi basse que 7,9 L/100 km.

Les Subaru BRZ et Toyota 86 (PDSF à partir de 27 995 $ et 29 990 $, respectivement), issues d’une collaboration entre les deux constructeurs, prennent le troisième rang avec leur tenue de route digne de bagnoles sport pures, grâce à leur poids léger et leur maniabilité. Sans compter les performances satisfaisantes livrées par leur quatre cylindres à plat de 2,0 litres et leur excellente boîte de vitesses.