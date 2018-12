Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Honda Accord

Article par Michel Deslauriers

Chaque année, l’équipe du Guide de l’auto déclare ses Meilleurs achats dans une foule de catégories de véhicules, dont celle des berlines intermédiaires. Ce segment de marché est populaire au Canada, et davantage aux États-Unis, même si à l’instar de tous les types de voitures, on note un déclin au chapitre des ventes au profit des VUS.

C’est la Honda Accord qui a remporté le titre du Meilleur achat 2019 dans le segment des berlines intermédiaires. Elle s’est démarquée par ses motorisations puissantes et frugales, mais aussi par son comportement routier un tantinet sportif qui ne sacrifie toutefois rien au chapitre du confort. C’est une berline raffinée et spacieuse, dont le système multimédia s’avère convivial. Et pour les amateurs de conduite, l’Accord propose toujours une boîte manuelle, une rareté dans les voitures d’aujourd’hui.

La Honda Accord 2019 est offerte avec un moteur turbocompressé de 1,5 litre développant 192 chevaux, et sa consommation mixte ville/route varie de 7,2 à 7,6 L/100 km selon la déclinaison choisie, la plaçant parmi les plus efficaces de son segment. Un quatre cylindres turbo de 2,0 litres de 252 chevaux rehausse les performances de la berline, et une motorisation hybride enregistrant une consommation d’à peine 5,0 L/100 km est également disponible. La berline Accord se détaille à partir de 28 090 $ avant les frais de transport et de préparation.

La Toyota Camry (PDSF à partir de 26 590 $) prend le deuxième rang parmi les berlines intermédiaires. Elle se distingue par son grand confort de roulement, son espace intérieur et la remarquable efficacité de son moteur quatre cylindres de base. Elle est également proposée avec un vigoureux moteur V6 et une motorisation hybride peu énergivore.

La Hyundai Sonata (PDSF à partir de 24 899 $) et la Kia Optima (PDSF à partir de 24 795 $) terminent ex aequo en troisième place, ayant toutes les deux une longue liste d’équipements pour le prix, un design moderne et la disponibilité de motorisations hybride et hybride rechargeable très efficaces.