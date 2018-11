Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Honda Pilot

Article par Michel Deslauriers

Dans le but d’aider le consommateur à prendre une décision d’achat éclairée, le Guide de l’auto annonce chaque année ses Meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules passagers sur le marché. Et dans le segment des VUS intermédiaires, le titre du Meilleur achat 2019 a été décerné au Honda Pilot.

Pour le millésime 2019, le Pilot de troisième génération profite d’une nouvelle calandre ainsi que de pare-chocs, de feux arrière et de jantes en alliage redessinés. De plus, une nouvelle version Black Edition revêt un habillage tout en noir, lui conférant un look sinistre qui nous plaît.

Depuis son introduction en 2003, le Pilot propose un habitacle pouvant transporter confortablement jusqu’à huit passagers et la formule demeure inchangée depuis. Le VUS dispose d’un nouveau système multimédia avec un vrai bouton de volume, alors que l’on a ajouté les fonctionnalités CabinControl (pour accéder aux réglages audio et de climatisation à partir d’un téléphone) et CabinTalk (diffusant la voix des passagers avant à travers les haut-parleurs des 2e et 3e rangées). Parents et enfants apprécieront davantage les voyages en famille!

Honda a reprogrammé la boîte automatique à neuf rapports afin de la rendre plus efficace, tout comme la réactivité du système arrêt/redémarrage automatique. On aime le rendement de son V6 de 3,5 litres, qui produit 280 chevaux et permet de remorquer jusqu’à 2 268 kg (5 000 lb). Sans être parfaite, la fiche de fiabilité du Pilot nous enchante, tout comme son confort de roulement et son agrément de conduite. Le tout est vendu à partir de 41 090 $ avant les frais de transport et de préparation, rouage intégral inclus.

En deuxième place, on retrouve le Chevrolet Traverse (PSDF à partir de 38 300 $ avec rouage intégral inclus) qui nous épate par son habitacle très spacieux et confortable, son excellent système multimédia, ses caractéristiques de sécurité avancées et son prix alléchant. Ex aequo en troisième place, il y a le Volkswagen Atlas (PDSF à partir de 39 790 $ avec rouage intégral) et le Subaru Ascent (PDSF à partir de 35 995 $) pour leur grande habitabilité, leur agrément de conduite et leur efficace transmission intégrale.