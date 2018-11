Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Hyundai Accent

Article par Michel Deslauriers

Chaque année, le Guide de l’auto annonce ses meilleurs achats dans une grande variété de catégories de véhicules, afin d’aider le consommateur à prendre une décision d’achat éclairée. Dans la catégorie des voitures sous-compactes, le titre du Meilleur achat 2019 a été décerné à la Hyundai Accent.

Fraîchement redessinée pour 2018, arrivée sur le marché canadien au cours de l’année, la nouvelle Accent est toujours proposée en berline et en hatchback cinq portes. Plus raffinée, mais aussi dotée d’un habitacle plus spacieux, l’Accent a obtenu les plus hautes notes de notre équipe lors du processus de vote.

Son moteur quatre cylindres de 1,6 litre produit 130 chevaux et un couple de 119 livres-pied. Il est livrable avec une boîte manuelle à six rapports ou bien une automatique à six rapports également. Avec cette dernière, l’Accent consomme 7,4 L/100 km en conduite combinée ville/route, soit une amélioration de 6% par rapport au modèle 2017.

On a surtout apprécié sa conduite raffinée, nous donnant l’impression de rouler à bord d’une voiture de grande taille, alors que son système multimédia avec, en option, un écran tactile de sept pouces, l’intégration Apple CarPlay et Android Auto, est d’une simplicité exemplaire. L’Accent se détaille à partir de 14 599 $ avant les frais de transport et de préparation, tandis que les versions les mieux équipées coûtent 21 299 $ et incluent, entre autres, une clé intelligente, un volant chauffant, un toit ouvrant et un avertisseur de précollision frontale.

Elle n’est pas la moins énergivore, ni la plus excitante à conduire ou la plus logeable, mais dans son ensemble, c’est celle qui mérite le titre du Meilleur achat cette année dans le segment des sous-compactes.

En deuxième place, on retrouve la Kia Rio (PDSF à partir de 14 795 $), cousine de l’Accent qui elle aussi a profité d’une refonte en 2018. On a aimé son excellent rapport prix/équipement et son design dynamique. En troisième place figure la Honda Fit (PDSF à partir de 15 490 $), toujours fort polyvalente avec son système de sièges configurables Magic Seat, sa grande économie de carburant et sa réputation de fiabilité.