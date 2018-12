Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Hyundai Kona

Article par Michel Deslauriers

Les Meilleurs achats du Guide de l’auto sont décernés chaque année dans une foule de catégories, mais celle qui connaît la plus grande hausse de popularité est celle des VUS sous-compacts. De nouveaux modèles s’ajoutent continuellement, et les consommateurs se tournent vers ce type de véhicule tout en délaissant peu à peu les voitures conventionnelles.

Dans le segment des VUS (et multisegments) sous-compacts, c’est le Hyundai Kona qui a remporté le titre en 2019. Mais ce n’est pas tout : après un deuxième tour de scrutin auprès de l’équipe des journalistes du Guide de l’auto, le Kona a également mis la main sur le titre du Meilleur nouveau VUS de l’année 2019.

Ce petit utilitaire nous a charmés par son design unique – y compris son choix de couleurs vives –, son agrément de conduite et son rapport prix-équipement très intéressant. Il est disponible avec un quatre cylindres de 2,0 litres produisant 147 chevaux ou bien un moteur turbocompressé de 1,6 litre et 176 chevaux, une boîte automatique à six rapports ainsi qu’avec le choix d’un rouage à traction ou intégral. Et n’oublions pas le Kona électrique qui sera disponible sous peu avec une motorisation de 201 chevaux et une autonomie estimée à 415 kilomètres sur une pleine charge. Le Hyundai Kona se détaille à partir de 20 999 $ avant les frais de transport et de préparation.

En deuxième place dans la catégorie de VUS sous-compacts, on retrouve le Subaru Crosstrek (PDSF à partir de 23 695 $) misant sur un rouage intégral de série et une bonne économie de carburant. Le Mazda CX-3 (PDSF à partir de 21 045 $), qui nous séduit avec son agrément de conduite indéniable et son design élégant, a terminé en troisième place, ex aequo avec le Nissan Qashqai (PDSF à partir de 19 998 $) qui propose un habitacle spacieux et polyvalent.

Quant au titre du Meilleur nouveau VUS de l’année, le Kona a battu le Volvo XC40 (PDSF à partir de 40 300 $) et le Jaguar I-PACE (PDSF à partir de 86 500 $) qui ont fini respectivement en deuxième et troisième places.