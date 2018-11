Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Mercedes-Benz Classe A

Article par Michel Deslauriers

Chaque année, l’équipe du Guide de l’auto publie sa liste des Meilleurs achats dans une foule de catégories de véhicules. Outre ces voitures et utilitaires primés, on accorde aussi le titre de Meilleure nouvelle voiture et de l’année et du Meilleur nouveau VUS de l’année.

Cette année, c’est la Mercedes-Benz Classe A qui se démarque du lot de nouvelles voitures introduites sur le marché. Après avoir remporté le titre du Meilleur achat dans la catégorie des sous-compactes de luxe, après un deuxième tour de votes auprès de l’équipe des journalistes du Guide, elle a été proclamée la Meilleure nouvelle voiture de l’année 2019.

On l’apprécie pour sa belle dynamique de conduite, sa bouille sympathique et la finition de son habitacle. Toutefois, la Classe A introduit également le nouveau système multimédia MBUX de Mercedes-Benz, qui trouvera son chemin dans tous les futurs produits de la marque.

La Mercedes-Benz Classe A 2019 se décline en A 250 à cinq portes et en berline A 220. Les deux sont équipées d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres qui produit 221 chevaux dans l’A 250, 188 dans la A 220. Un rouage intégral est disponible avec les deux versions. La A 250 se détaillera à partir de 35 990 $ avant les frais de transport et de préparation.

En deuxième place dans la catégorie des voitures sous-compactes de luxe, on retrouve l’Audi A3 (PDSF à partir de 34 300 $) disponible en berline et en cabriolet, la première étant disponible en version sportive (Audi S3) et très sportive (Audi RS 3). La BMW Série 2 (PDSF à partir de 38 050 $) qui propose un plaisir de conduite relevé en formats coupé et cabriolet, sans oublier l’exhilarante BMW M2, complète le podium.

Quant au titre de la Meilleure nouvelle voiture de l’année, la Nissan LEAF (PDSF à partir de 36 798 $) a terminé deuxième au classement final, grâce à son autonomie intéressante, son confort de roulement et son prix abordable. En troisième place, on retrouve la Genesis G70 (PDSF à partir de 42 000 $, transport inclus) qui épate avec son agrément de conduite et son habitacle luxueux.