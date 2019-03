Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Nissan LEAF

Article par Michel Deslauriers

Alors que les véhicules électriques gagnent en intérêt auprès des consommateurs canadiens, et surtout québécois, on voit un nombre grandissant de modèles arriver sur le marché au cours de 2019. Et plusieurs d’entre eux proposent une autonomie s’approchant de celle de véhicules conventionnels.

Chaque année, l’équipe du Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une foule de catégories, et en 2019, celle des véhicules 100% électriques a été ajoutée à la liste. Le premier récipiendaire de ce titre est la Nissan LEAF.

Cette compacte électrique a charmé les journalistes du Guide de l’auto par sa conduite raffinée, ses performances rehaussées, le confort de son habitacle et son volume de chargement pratique. Redessinée pour le millésime 2018, la LEAF arbore désormais un design moins futuriste, mais qui demeure dans le ton de la modernité avec ses lignes angulaires et son profil résolument plus sportif.

De plus, une version à autonomie prolongée s’ajoute pour 2019. La LEAF PLUS dispose d’une batterie de 62 kWh, lui permettant de parcourir jusqu’à 363 kilomètres sur une pleine charge, avec un peu plus de puissance — 214 chevaux — en bonus. La Nissan LEAF avec une batterie de 40 kWh, procurant une autonomie maximale de 243 kilomètres sur une pleine charge, est toujours disponible à partir de 40 698 $ avant les frais de transport et de préparation.

En deuxième place dans la catégorie des bagnoles électriques, on retrouve la Chevrolet Bolt EV (PDSF à partir de 44 800 $) qui plaît par son design moderne, sa dynamique de conduite et la convivialité de son système multimédia. De plus, son autonomie maximale de 383 kilomètres sur une pleine charge est également un atout en sa faveur.

La Volkswagen e-Golf (PDSF à partir de 36 720 $) prend le troisième rang grâce à son agrément de conduite indéniable, son autonomie maximale de 201 kilomètres sur une pleine charge et sa grande polyvalence, avec un coffre aussi spacieux que celui de la Golf ordinaire. Enfin, moyennant un supplément, la e-Golf est disponible avec pas moins de 48 teintes de carrosserie.