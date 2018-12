Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Nissan Micra

Article par Michel Deslauriers

Le Guide de l’auto publie chaque année ses Meilleurs achats dans une multitude de catégories de véhicules, y compris celle des citadines. Ces voitures se positionnent sous les sous-compactes en matière de prix et de dimensions, mais il ne faut pas les sous-estimer pour autant, car elles nous permettent de rouler pour pas cher.

À LIRE AUSSI: Les Meilleurs achats du Guide de l’auto 2019

Le titre du Meilleur achat 2019 dans le segment des citadines a été décerné à la Nissan Micra. Cette petite voiture hatchback à cinq portes prouve hors de tout doute que l’on n’a pas besoin d’un gros moteur et d’un rouage intégral pour profiter d’un agrément de conduite. La Micra mise sur un quatre cylindres de 1,6 litre produisant 109 chevaux, assorti d’une boîte manuelle à cinq rapports ou, en option, d’une automatique à quatre rapports.

Jusqu’à tout récemment, elle était la voiture la moins chère au pays. Toutefois, elle est maintenant équipée de série d’une chaîne audio intégrant un écran non tactile de sept pouces, d’une connectivité Bluetooth et d’une caméra de recul. On apprécie également la simplicité de sa mécanique, l’espace de son habitacle et sa consommation d’essence somme toute raisonnable. La Nissan Micra S de base se détaille à partir de 10 488 $ avant les frais de transport et de préparation, alors que les versions SV et SR proposent, entre autres, un climatiseur, un régulateur de vitesse, le télédéverrouillage des portes, et des jantes en alliage.

En deuxième place, on retrouve la Chevrolet Spark (PDSF à partir de 9 995 $) qui nous séduit par son prix plancher et son système multimédia évolué, lequel comprend de série un écran tactile de sept pouces, quatre haut-parleurs, une connectivité Bluetooth, une intégration Apple CarPlay et Android Auto ainsi qu’une borne WiFi intégrée (forfait de données en sus).

Finalement, la troisième position est occuppée par la Mitsubishi Mirage (PDSF à partir 10 998 $). Elle se démarque dans son segment par sa rassurante garantie pare-chocs à pare-chocs de cinq ans ou 100 000 km (selon la première éventualité) ainsi que sa couverture de 10 ans ou 160 000 km sur le groupe motopropulseur. Elle est également disponible en versions hatchback ou berline, cette dernière étant une exclusivité dans son segment.