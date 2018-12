Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Ram 1500

Article par Michel Deslauriers

Chaque année, les journalistes du Guide de l’auto décernent les Meilleurs achats de l’année dans toutes les catégories de véhicules, et à l’exception des titres de la Meilleure nouvelle voiture de l’année et du Meilleur nouveau VUS de l’année – on les réserve pour le site Internet à l’automne – les gagnants sont publiés dans le Guide de l’auto.

Toutefois, le Meilleur achat dans le segment des camionnettes pleine grandeur n’a pas pu être déterminé au moment de mettre le Guide de l’auto 2019 sous presse. On avait très peu conduit le Ram 1500 2019 et pas du tout conduit les Chevrolet Silverado 1500 2019 et GMC Sierra 1500 2019, redessinés tous les trois. Un match comparatif avec le Ford F -150 était tout indiqué, ce que nous avons fait.

Le Ram 1500 2019 a remporté le match et s’est emparé du même coup le titre de Meilleure camionnette pleine grandeur du Guide de l’auto en 2019.

Le Ram s’est distingué par son niveau de raffinement, son moteur V8 musclé et sonore ainsi que par son comportement impeccable lors du test de remorquage. De plus, son habitacle dans la déclinaison Limited, lorsque comparé aux versions les plus cossues de ses rivaux, nous a grandement impressionnés. Et ce n’est pas tout : le Ram 1500 2019 profite aussi du système d’hybridation légère eTorque, procurant une consommation réduite à la fois pour le V6 de 3,6 litres de base et le V8 HEMI de 5,7 litres (en option dans ce dernier). La nouvelle génération du Ram 1500 se détaille à partir de 43 295 $ avant les frais de transport et de préparation.

Le Silverado 1500 (PDSF à partir de 35 000 $) et le Sierra 1500 (PDSF à partir de 36 200 $) terminent ex aequo au deuxième rang du classement pour leur sensation de solidité, leur habitacle confortable et pour la puissance et le raffinement de leur moteur V8 de 6,2 litres en option. Enfin, le Ford F-150 (PDSF à partir de 31 049 $) finit au troisième rang pour sa panoplie de configurations et de motorisations, ses puissants V6 biturbo permettant d’excellentes capacités de remorquage et son agrément de conduite.