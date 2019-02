Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Volkswagen Golf

Article par Michel Deslauriers

Afin d’aider les consommateurs à choisir leur prochain véhicule neuf, l’équipe du Guide de l’auto publie chaque année ses Meilleurs achats dans une foule de catégories, dont celle des voitures compactes. Cette dernière demeure très populaire, malgré la part de marché grandissante des véhicules utilitaires.

Le Meilleur achat 2019 dans le segment des voitures compactes est la Volkswagen Golf, disponible en carrosseries cinq portes à hayon et familiale. Elle est équipée de série d’un quatre cylindres turbo de 1,4 litre, produisant 147 chevaux, et lorsque dotée du rouage intégral, la version SportWagen mise sur un moteur turbo de 1,8 litre et 168 chevaux.

La Golf est également proposée en variantes GTI et R, des autos sport profitant respectivement d’une puissance de 228 et de 288 chevaux ainsi que d’un comportement routier résolument dynamique. La e-Golf 100% électrique dispose d’une autonomie allant jusqu’à 201 kilomètres. Quant à la Golf Alltrack, elle bénéficie d’un look plus baroudeur et d’une garde au sol surélevée pour affronter les sentiers hors route – sentiers légers, on s’entend. En fait, peu importe la version de la Golf, on apprécie son agrément de conduite.

Peu énergivore et profitant d’un système multimédia bien élaboré, la Golf donne l’impression d’être une voiture haut de gamme offerte au prix d’une marque abordable. Sans compter l’exclusivité dans son segment d’une familiale, aussi polyvalente que bon nombre de VUS compacts. La Volkswagen Golf 2019 est disponible à partir de 22 500 $ avant les frais de transport et de préparation.

En deuxième place dans le segment des voitures compactes, on retrouve la Hyundai Elantra (PDSF à partir de 16 999 $), en carrosseries berline et hatchback cinq portes, qui se démarquent par leur étonnant rapport prix/équipement, leur confort de roulement ainsi que leur réputation de fiabilité.

En troisième place figure la Honda Civic (PDSF à partir de 17 790 $) qui se décline en berline, en coupé et en hatchback cinq portes. Sa gamme diversifiée comprend notamment les modèles sport Civic Si ainsi que la rutilante Civic Type R, une bombe de 306 chevaux. Toutefois, la Civic brille surtout par sa solidité, le confort et l’espace de son habitacle ainsi que par son équipement de sécurité complet.