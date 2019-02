Meilleurs achats du Guide de l’auto 2019 : Audi Q5

Article par Michel Deslauriers

Le choix de voitures et de camions sur le marché canadien est à la fois vaste et diversifié, et pour aider les consommateurs à prendre une bonne décision d’achat, l’équipe du Guide de l’auto publie chaque année ses Meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Dans le segment des VUS compacts de luxe, le titre du Meilleur achat en 2019 a été remis à l’Audi Q5. Les journalistes du Guide de l’auto aiment son haut niveau de raffinement, la souplesse et la consommation raisonnable de son moteur turbocompressé de 252 chevaux, l’habilité de son rouage intégral ainsi que sa dynamique de conduite. Et comme toujours, la finition soignée de son habitacle est une tradition à laquelle Audi nous a habitués depuis plusieurs années maintenant.

La version SQ5 possède toutes ces qualités, mais dans un ensemble plus sportif et drôlement amusant à conduire. Elle est équipée d’un V6 turbocompressé de 354 chevaux, d’un rouage quattro à prise constante et, en option, d’une suspension pneumatique qui allie confort et tenue de route dynamique. L’Audi Q5 2019 se détaille à partir de 45 300 $ avant les frais de transport et de préparation.

En deuxième place dans le segment des VUS compacts de luxe, on retrouve l’Acura RDX (PDSF à partir de 43 990 $). Fraîchement redessiné, le RDX mise sur un caractère plus dynamique et des technologies de pointe pour se démarquer. Son quatre cylindres turbo de 2,0 litres, développant 272 chevaux, et son rouage intégral SH-AWD procurent de belles performances, alors que son habitacle marie luxe, confort et polyvalence.

En troisième place, c’est le Porsche Macan (PDSF à partir de 54 100 $) qui a attiré l’attention de l’équipe des journalistes. Il étonne par un comportement routier digne des voitures de la marque, en plus d’être assemblé avec rigueur et de proposer une relativement bonne réputation de fiabilité. Pour 2019, le Macan est disponible avec un quatre cylindres turbo de 2,0 litres (252 chevaux), un V6 turbo de 360 chevaux ou un V6 biturbo de 400 chevaux – tous jumelés à un rouage intégral.