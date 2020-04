Mélissa Citrini-Beaulieu en nomination avec sa partenaire de plongeon

La plongeuse Mélissa Citrini-Beaulieu et sa coéquipière Jennifer Abel sont en nomination dans la catégorie Partenaires de l’année au 47e gala de Sports Québec.

Le comité de sélection souligne les plus grands faits d’armes du duo au cours de la dernière année, dont sa 2e place aux Championnats du monde en juillet. Ensemble, les deux partenaires ont remporté quatre médailles à l’épreuve du 3 m synchronisé en 2019. Les membres du relais féminin au patinage de vitesse courte piste et la patineuse de vitesse longue piste Valérie Maltais sont aussi finalistes dans cette catégorie. Dues aux circonstances, Sports Québec informe qu’elle partagera plus de détails au cours des prochaines semaines quant à la tenue de l’événement.

(Source: Sports Québec)