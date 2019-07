Mélissa Citrini-Beaulieu se qualifie pour les Jeux olympiques

Mélissa Citrini-Beaulieu, originaire de Saint-Constant, s’est qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

La plongeuse et sa partenaire Jennifer Abel ont décroché la médaille d’argent à l’épreuve du 3 m synchro féminin lors des Championnats du monde de la FINA à Gwangju, en Corée du Sud, qui se déroulent du 12 au 28 juillet. C’est en raison de cette performance qu’elles peuvent accéder aux Jeux olympiques.

Les plongeuses ont obtenu 311,10 points, alors que les Chinoises Wang Han et Shi Tingmao sont montées sur la plus haute marche du podium avec 342 points. Les Mexicaines Paola Spinosa Sanchez et Melany Hernandez Torres ont terminé 3e en obtenant 294,90 points.

Selon les informations du quotidien La Presse, Jennifer Abel a établi un record canadien. La résidente de Laval a obtenu une 9e médaille aux Mondiaux battant la marque de huit que détenaient Alexandre Despatie et Ryan Cochrane.