Mercedes-AMG A 35 2019 : allons-nous l’avoir?

Article par William Clavey

Avec la toute nouvelle Mercedes-Benz Classe A qui arrivera dans les concessionnaires canadiens au début de l’année 2019, il serait tout à fait normal pour le constructeur d’également offrir une déclinaison haute performance AMG. Du moins, c’est ce qu’on espère, car nous sommes des fervents de l’AMG CLA 45.

Et c’est exactement ce à quoi on peut s’attendre de la part de la nouvelle compacte allemande sous la déclinaison AMG A 35, sauf que pour le moment, on ne sait pas si nous allons y avoir droit…

Rien de confirmé pour notre marché

Selon le site automobile australien Redline, les images que vous voyez ici semblent illustrer la toute nouvelle déclinaison AMG du modèle, qui sera présentée au Salon de Paris dans quelques semaines. Cependant, pour le moment, Mercedes-Benz ne s’est toujours pas prononcé sur cette annonce.

Ce qu’on sait, c’est que la Classe A à hayon sera vendue au Canada, contrairement à nos voisins du sud qui n’auront droit qu’à la berline. Selon les rumeurs du site Redline, l’A 35 serait alimentée par le quatre cylindres turbo de 2,0 litres du constructeur, délivrant une puissance de 300 chevaux, et affichant un 0-100 km/h sous la barre des cinq secondes. Une déclinaison A 45 encore plus véloce serait prévue en cours de route avec 400 chevaux au menu!

Bien entendu, l’arrivée de la Classe A risque de donner naissance à une nouvelle mouture du GLA, le VUS sous-compact de Mercedes-Benz, et bien entendu, une déclinaison AMG sera sans doute commercialisée, car c’est un véhicule qui affiche une performance de vente intéressante. Pour ce qui est de cette rutilante Mercedes-AMG A 35 à hayon peinte en jaune, il faudra attendre au Salon de Paris pour en obtenir plus de détails.