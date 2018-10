Mercedes-AMG abandonnera son moteur V12

Article par Frédéric Mercier

La division AMG de Mercedes-Benz s’apprête à tirer le rideau sur son iconique moteur à 12 cylindres biturbo.

L’information a été confirmée au site australien GoAuto.com par nul autre que le PDG de Mercedes-AMG, Tobias Moers. Questionné à ce sujet dans le cadre du Mondial automobile de Paris, M. Moers a annoncé que le puissant V12 sera abandonné en même temps que la génération actuelle de la Mercedes-AMG S 65, le seul modèle de la marque à continuer d’en être équipé.

Rappelons qu’auparavant, le très angulaire Classe G pouvait aussi être équipé de cette puissante mécanique, l’une des dernières de l’industrie à proposer une configuration à 12 cylindres. Sous le capot de la S 65, ce bloc biturbo propose une puissance assez phénoménale merci de 630 chevaux ainsi qu’un couple de 738 livres-pied.

Le V8 n’est pas mort

Si la fin approche pour le moteur V12 de Mercedes-AMG, il n’en est pas de même pour son V8 biturbo de 4,0 litres, désormais utilisé à toutes les sauces chez le constructeur allemand.

Toujours selon Tobias Moers, il faudra toutefois apporter des changements importants à cette mécanique pour assurer sa survie à long terme. Le constructeur en serait d’ailleurs à développer une technologie hybride qui pourrait être jumelée au moteur V8, question de le rendre à la fois plus puissant et plus écoénergétique.

Moers a rappelé que la cylindrée du V8 de Mercedes est passée de 6,3 litres à 5,5 litres, puis à 4,0 litres au cours des dernières années, toujours dans le but de respecter les normes environnementales de plus en plus sévères. Et le constructeur n’est pas au bout de ses peines.

«En combinaison avec un moteur électrifié, le cycle de vie [du V8] pourrait être plus long que ce que les gens croient», estime toutefois M. Moers.