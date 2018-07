Mercedes-AMG C 63 et C 63 S 2019 : nous allons valser sur la piste!

Article par Sylvain Raymond

Mercedes-Benz va remanier pour 2019 la plus populaire de ses voitures, sa Classe C, et c’est non seulement le cas des versions régulières du modèle, mais aussi des bestiales C 63 et C 63 S qui passent également au bistouri, elles qui se déclinent sous les traits d’une berline, d’un coupé et d’un cabriolet. La grande rivale des BMW M3 et M4 devient ainsi un peu plus sexy et encore plus performante, et nous aurons la chance de la découvrir cette semaine puisque l’on se déplace en Allemagne afin de la conduire et de valser quelque peu sur la piste.

La berline sport du constructeur en a fait du chemin depuis son introduction, elle qui est passée de figurante chez les berlines sport à véritable modèle de premier plan lors son passage de C55 AMG à C63 en 2008. On se souviendra qu’à l’époque, elle disposait sous son capot d’un V8 de 6,2 litres qui développait 451 chevaux et un couple de 443 lb-pi et dont la sonorité avait peu d’égaux. C’est sans aucun doute cette génération qui aura donné ses lettres de noblesse à cette AMG.

C’était le passé, car depuis ce temps, la C 63 a troqué son V8 atmosphérique pour un plus petit V8 de 4,0 litres qu’elle conserve pour 2019 et qui développe toujours 469 chevaux pour 479 lb-pi de couple grâce à ses deux turbocompresseurs. Quant au coupé et au cabriolet, ils ne sont proposés qu’en variante « S » dont la puissance de la mécanique passe à 503 chevaux et 516 lb-pi de couple, son argument le plus intéressant.

Nouveau style, nouvelle boîte automatique SPEEDSHIFT à neuf rapports, la Mercedes-AMG C 63 2019 ne devrait certainement pas décevoir. Outre la piste, on souhaite également une portion d’autobahn lors de notre essai afin de pouvoir valider toutes les prétentions de ces bolides.