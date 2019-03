Mercedes-AMG présente la GT R Roadster à Genève

Article par Michel Deslauriers

Le nombre de déclinaisons des coupés et roadsters Mercedes-AMG GT est assez mêlant. Certaines années, la compagnie proposait la GT de base ainsi que les livrées GT S, GT C et GT R. L’année suivante, seulement deux d’entre elles étaient disponibles, du moins au Canada. Et maintenant, il y a la Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes avec des noms de déclinaisons différentes pour mélanger tout le monde une fois de plus.

Cependant, il a toujours été clair que la GT R s’avérait la plus puissante et la plus exhilarante parmi les coupés et les roadsters, et maintenant, on retrouve la Mercedes-AMG GT R Roadster qui vient s’apparaître au Salon de l’auto de Genève.

On ignore pourquoi la compagnie a attendu si longtemps avant d’introduire la GT R Roadster, mais sa production sera limitée à 750 unités pour la planète. Elle concurrencera la Porsche 911 Turbo Cabriolet, la Audi R8 Spyder et la Lamborghini Huracán Spyder, entre autres bêtes surpuissantes de ce type.

Elle est équipée d’un V8 biturbo de 4,0 litres à carter sec, développant 577 chevaux et un couple de 516 livres-pied, assorti d’une boîte automatisée à sept rapports avec double embrayage et un rouage à propulsion. Le sprint de 0 à 100 km/h s’effectue en 3,6 secondes à bord de la GT R Roadster, et sa vitesse de pointe s’élève à 317 km/h.

Au chapitre du design, il y a peu de différences entre la nouvelle GT R Roadster et le coupé GT R, outre le toit souple à commande électrique. Elles disposent d’un système aérodynamique actif situé sous la voiture, devant le moteur, constituant plus ou moins d’un élément en fibre de carbone s’abaissant de 40 millimètres selon le mode de conduite choisi. Ce système fait coller la voiture au bitume et réduit la portance au niveau de l’essieu à haute vitesse. La Roadster reçoit le même aileron massif que le coupé, conçu pour augmenter l’appui au sol.

À l’intérieur, les sièges recouverts de cuir nappa Exclusive Style figurent de série, tout comme le système de chauffage au cou AIRSCARF. Les sièges sont également chauffants et ventilés pour un confort en toutes saisons.

Le système AMG DYNAMIC SELECT permet au conducteur de choisir entre les modes Slippery (glissant), Comfort (confort), Sport, Sport Plus, RACE (course) et Individual (sur mesure). Toutefois, la GT R est également pourvue AMG DYNAMICS, un système variant l’intervention du programme de stabilité selon la témérité du conducteur, avec des réglages Basic, Advanced, Pro et Master. En gros, le comportement routier et le caractère de la voiture sont totalement configurables.

Le prix canadien n’a pas encore été annoncé pour la Mercedes-AMG GT R Roadster. Cependant, le coupé GT R se détaille à partir de 183 000 $ et les variantes décapotables coûtent environ 15 k$ de plus que les coupés. On peut donc assumer que la GT R Roadster frôlera les 200 000 $.