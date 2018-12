Mercedes-Benz CLA 2019 : première mondiale en approche au CES de Las Vegas

Article par Gabriel Gélinas

Signe des temps, Mercedes-Benz a choisi le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, et non le Salon de l’auto de Detroit, pour la première mondiale de la deuxième génération de son « coupé à quatre portes » CLA le 8 janvier prochain. Depuis quelques années, le CES est devenu le théâtre de plusieurs dévoilements de modèles ou encore un événement de prédilection pour l’introduction de nouvelles technologies, et l’édition 2019 ne fera pas exception à cette tradition.

La CLA de deuxième génération conserve une filiation très évidente avec le modèle de première génération en ce qui a trait au design de sa carrosserie, exception faite d’un empattement allongé et de flancs retravaillés ainsi que de blocs optiques plus acérés et d’une nouvelle calandre. Si le look de la carrosserie demeure familier, le design de son habitacle marque un clivage très prononcé avec le modèle antérieur en reprenant la planche de bord élaborée pour la récente Classe A avec ses deux grands écrans et son nouveau système multimédia MBUX.

On s’attend également à ce que la division AMG propose une variante CLA 35, animée par un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant environ 300 chevaux, ainsi que l’AMG CLA 45 dont le moteur devrait générer plus de 400 chevaux, en cours d’année 2019 puisque des prototypes camouflés ont été aperçus lors d’essais menés par les ingénieurs de la marque en Allemagne.

Revenez nous début janvier pour tout savoir sur cette Mercedes-Benz CLA ainsi que sur tous les nouveaux modèles présentés au CES 2019 de Las Vegas.