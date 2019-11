Mercedes-Benz GLE Coupé 2020 : en route vers l’Autriche pour le conduire

Article par William Clavey

Après avoir mis à l’essai le Mercedes-Benz GLB 2020 en Espagne, l’équipe du Guide de l’auto s’envole vers le chaleureux village de Obergurgl, en Autriche, pour conduire le Mercedes-Benz GLE coupé 2020.

Si Toyota et Honda sont les rivaux les plus féroces de l’industrie automobile japonaise, BMW et Mercedes-Benz sont sans aucun doute leur équivalent du côté allemand. Ces deux constructeurs s’observent de très près, à tel point que dès qu’un fabricant présente un nouveau modèle, l’autre réagit presque instantanément.

Il y a quelques semaines, nous mettions à l’essai le BMW X6 2020. Maintenant, place à son principal concurrent, le GLE coupé.

Le BMW X6 dans sa mire

Comme le X6 qui est basé sur un X5, le GLE coupé s’inspire du GLE empruntant à la fois son architecture et ses groupes motopropulseurs. Il arbore une silhouette plus distinguée et sportive.

Pour le marché nord-américain, on peut imaginer que le GLE coupé sera motorisé par les mêmes blocs que le GLE, un quatre cylindres turbo de 2 litres (255 chevaux et 273 lb-pi) pour le GLE 350 et un six cylindres turbo de 3 litres associé à un système d’hybridation légère de 48 volts (362 chevaux et 369 lb-pi) pour le GLE 450.

Les deux moteurs seraient jumelés à une boîte automatique à neuf rapports, avec la transmission intégrale 4MATIC offerte de série.

Toutefois, notre période d’essai nous permettra plutôt de mettre à l’épreuve la motorisation diesel hybride rechargeable, prévue uniquement pour le marché européen pour l’instant. Une telle configuration permet au GLE de rouler jusqu’à 100 km sans consommer de carburant grâce à sa batterie de 31,2 kWh.

Et pour compléter le tout, nous aurons la chance d’essayer la déclinaison AMG GLE 53 4MATIC+ dotée d’un six cylindres turbo de 3 litres, mais plus puissant (435 chevaux et 383 lb-pi de couple). Celui-ci est également associé au système d’hybridation légère EQ boost, permettant d’augmenter temporairement la puissance et le couple à 455 chevaux et 567 lb-pi. Bref, de quoi intimider le BMW X6 M50i 2020!

Comme vous pouvez le constater, nous aurons beaucoup de choses à couvrir lors de cet événement. Rendez-vous sur le site du Guide de l’auto très bientôt pour notre compte-rendu complet.