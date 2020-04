Merci aux travailleurs des services essentiels ! – Sylvain Yelle, directeur général d’exo

À tous les travailleurs des services essentiels :

Chez exo, nous comprenons très bien que ce n’est pas toujours évident d’avoir la force et le courage d’être fidèle à son poste dans des fonctions essentielles quand la majorité des Québécois est en pause. D’autant plus que, comme vous, les employés de première ligne qui maintiennent les services de transport d’exo font partie des services essentiels. Chaque jour, notre personnel des services train, autobus et transport adapté répond présent dans les municipalités des couronnes afin d’assurer la mobilité des gens qui font la différence dans la lutte contre la covid-19.

Vous êtes chauffeur d’autobus, de transport adapté, opérateur de train? Mécanicien, responsable du nettoyage des véhicules, agent au service à la clientèle? Vous veillez à la sûreté et la sécurité des utilisateurs ou vous occupez toute autre tâche de première ligne chez exo? Nous tenons à vous remercier et à reconnaître votre apport. En assurant la mobilité des personnes qui œuvrent dans les services essentiels, vous contribuez au maintien des soins de santé, des commerces de proximité de première nécessité, et aux activités de bénévolat dans nos communautés. Nous ne saurions nous passer du dévouement et du professionnalisme dont vous faites preuve à chaque fois que vous répondez à l’appel, jour après jour. Non seulement vous prenez soin des autres, mais nous savons que vous vous préoccupez aussi de la santé de vos proches.

Les équipes d’exo continuent d’effectuer des milliers de déplacements chaque jour pour assurer la mobilité de ceux qui doivent aller au travail pour livrer ce combat, tout en protégeant leur santé de même que celle de nos employés et partenaires. Vous pouvez compter sur nous.

Nos employés et partenaires méritent aussi toute notre reconnaissance et notre gratitude.

À tous les travailleurs essentiels, chez exo et partout dans la grande région métropolitaine : MERCI!

Tous ensemble, #çavabienaller

Sylvain Yelle, directeur général d’exo

